Фотография погибшей украинской стюардессы в соцсетях растрогала пользователей

Фотография погибшей украинской стюардессы Валерии Овчарук в Instagram растрогала пользователей сети. Они оставили множество сочувственных комментариев в аккаунте бортпроводницы украинского Boeing 737-800 под последней публикацией, где она призналась, что любит свою работу.

«Работа, я тебя люблю», — подписала она фото, размещенное 21 декабря. Пользователи откликнулись сочувственными высказываниями: «Красивая девушка, ей бы жить да жить еще», — написал один из них. «Господи, как же жалко молодых... Царство небесное», — пожелала другая.

Некоторые юзеры заметили мистическую связь между биографическим описанием аккаунта стюардессы и ее трагической судьбой. В информации о себе бортпроводница написала на английском языке: «Я верю, что могу летать. Верю, что могу прикоснуться к небу». «Вот и прикоснулась к небу! Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться», — посочувствовала подписчица.

Самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Большинство из них были гражданами Канады и Ирана. 9 января в сети появилось видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский Boeing 737-800.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!