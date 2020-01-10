Трамп заявил о защите Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, несмотря на это, страны НАТО «невзлюбили» его из-за требований увеличить оборонные расходы. «НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры [расходов стран НАТО] снижаются многие годы, последние 15-18 лет», — сказал глава Белого дома в ходе предвыборного митинга в Огайо.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут в 2020 году на 130 миллиардов долларов, в 2024-м — на 400 миллиардов долларов.

В ноябре сообщалось, что США надеются на увеличение военных расходов стран НАТО до двух процентов ВВП к 2024 году. По словам представителя американской администрации, такие траты в 2016 году осуществляли лишь четыре члена НАТО. Он добавил, что в настоящее время оборонные расходы девяти государств-членов НАТО выросли до двух процентов ВВП. Представитель администрации отметил, что американское правительство ожидает этого от всех входящих в альянс стран к 2024 году. Трамп намерен таким образом сделать НАТО сильнее. Также президент хочет, чтобы альянс был способен одолеть угрозы и будущие вызовы, заключил сотрудник.

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