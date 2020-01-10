Девушка продала всю свою одежду и купила дом

Бывший шопоголик Эмили Джонс продала всю свою одежду и на вырученные деньги купила просторный дом с двумя спальнями в Оксфорде (Великобритания). Об этом сообщает издание The Sun.

30-летняя сотрудница банка Эмили Джонс смогла за год накопить деньги на новый дом, который в итоге обошелся ей в 300 тысяч фунтов стерлингов (более 24 миллионов рублей). Для этого она существенно изменила свой образ жизни, исключив лишние траты и избавившись от ненужных вещей.

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Первым делом Эмили перестала снимать квартиру и переехала в дом матери. Расходы за аренду они делили пополам. Девушка стала откладывать по 600 фунтов стерлингов (48 тысяч рублей) с каждой зарплаты. Спустя несколько месяцев эта сумма возросла до 1000 фунтов стерлингов (81 тысяча рублей). В целях большей экономии Эмили отказалась на целый год от шопинга и иных развлечений. Своих друзей она приглашала домой, что стало альтернативой тратам в барах и ресторанах. В течение года она не покупала новой одежды и продавала те вещи, которые ей надоели. «Это было ощутимой жертвой, ведь я обожаю шопинг», — призналась Эмили в интервью The Sun.

В последний месяц перед покупкой дома девушка решила устроить распродажу оставшейся одежды у себя дома, разместив соответствующее объявление в Instagram-аккаунте. На этом она заработала около 200 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей). Помимо одежды ей удалось продать другие ненужные вещи в онлайн-магазинах, выручив за них около 600 фунтов стерлингов (48 тысяч рублей). Наконец, отказавшись от маникюра и парикмахерских услуг, девушка ежемесячно экономила более 60 фунтов стерлингов (5 тысяч рублей).

Ранее шопоголик из Солт-Лейк-Сити дважды в неделю сдавала кровь, чтобы заработать на обновки. В результате, получая 280 долларов в месяц (17 тысяч рублей), за год она заработала 3360 долларов (более 215 тысяч рублей).

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