Российский адмирал оценил слова украинского эксперта о Черноморском флоте

Заявление главы общественной организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка о плачевном состоянии российского Черноморского флота не является политическим, слова украинского эксперта — это «абсолютная безграмотность». Такую оценку дал бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. Его слова в субботу, 11 января, приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

«На сегодняшний день Черноморский флот наиболее быстроразвивающийся. И это правильное решение, потому что длительное время, пока Крым был в составе Украины, такой возможности развивать его у нас не было, а сейчас имеется», — сказал он.

По словам адмирала, сейчас Черноморский флот усиливается новейшими кораблями, подводными лодками. Благодаря этому он восстанавливает свое лидирующее положение на морском театре. «За последние лет 30 даже больше такого мы не имели», — подчеркнул Попов.

Пользователи сети высмеяли Романюка после его слов о состоянии Черноморского флота. Соответствующие высказывания появились в комментариях к материалу «Обозревателя», где было опубликовано заявление украинского эксперта.

Ранее в субботу Романюк заявил, что в России нет «надводного флота», а есть только флот атомных подводных лодок, который представляет глобальную и стратегическую угрозу в мире. Он также заметил, что боеспособность турецкого и румынского флотов на порядок превосходит боеспособность Черноморского флота.

Вместе с этим Романюк прокомментировал приезд президента России Владимира Путина на учения Черноморского флота в Крыму. По мнению эксперта, российский лидер прибыл на похороны черноморской эскадры.

9 января президент России Владимир Путин наблюдал за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». Всего в мероприятии были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

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