Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»: написание слова с большой буквы несет в себе риски. Об этом сообщила ректор Государственного Института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

В том числе незнание правил русского языка чревато низкими баллами на экзамене. «Если будет такое правило, то не знать его и не соблюдать его на письме будет как минимум чревато плохими отметками для школьников и низкими баллами на ЕГЭ», — сказала она. Русецкая указала, что у слова «ветеран» есть много значений. «Это и ветеран труда, и ветераны каких-либо движений, и войн. Здесь нужно понимать, о чем идет речь», — добавила ректор.

Предложение писать слово «ветеран» применительно к участнику Великой Отечественной войны с большой буквы поступило ранее в январе. Министр просвещения России Ольга Васильева эту инициативу поддержала.

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