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Зеленский выступит с обращением к украинцам после разговора с президентом Ирана

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступит с обращением к украинскому народу после разговора с президентом Ирана о крушении Boeing 737-800 в Тегеране. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Офиса главы государства.

Отмечается, что видеообращение выйдет после консультаций президента с украинскими специалистами, которые работают на месте катастрофы, а также телефонного разговора с иранским лидером.

Ранее 11 января командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде признал ответственность своего подразделения за крушение украинского самолета. По словам генерала, он захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана заявили, что самолет был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. В ответ на заявление иранских властей президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Тегеран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800. Кроме того, он заявил, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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