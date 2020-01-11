Зеленский показал фото изрешеченной осколками обшивки сбитого в Иране самолета

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook показал фото сбитого в Иране украинского Boeing 737-800. На кадрах видно, что обшивка самолета изрешечена осколками ракеты.

По словам Зеленского, украинской стороне предоставили всю необходимую информацию об авиакатастрофе. «Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский 11 января выступит с обращением к украинскому народу после разговора с президентом Ирана о крушении Boeing 737-800 в Тегеране. В офисе президента отметили, что видеообращение выйдет после консультаций президента с украинскими специалистами, которые работают на месте катастрофы.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана заявили, что самолет был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. В ответ на заявление иранских властей президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Тегеран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800. Кроме того, он заявил, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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