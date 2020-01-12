Российский хоккеист СКА ударил соперника клюшкой между ног

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников дважды ударил соперника клюшкой между ног во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо». Видео появилось на сайте лиги.

За секунду до окончания первого периода Плотников отметился грязным приемом против Дмитрия Яшкина и был удален до конца встречи. Встреча завершилась победой петербуржцев со счетом 2:1.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков в 49 матчах. СКА располагается на третьем месте (65 очков в 47 встречах).

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