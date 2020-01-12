Спорт
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Борнмут
Борнмут
Окончен
0:3
Уотфорд
Уотфорд
Англия - Премьер-лига • 22-й тур
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1:6
Манчестер Сити
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 22-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
Live
0 : 0
2-й тайм
Атлетико М
Мадрид
Суперкубок Испании • Финал
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
14 января
Начало в 03:00 (МСК)
Каролина Харрикейнз
Роли
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
14 января
Начало в 03:00 (МСК)
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
НХЛ - регулярный чемпионат
Последние новости
Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке
Оппозиция Абхазии заявила о преодолении политического кризиса в стране
Соседи рассказали о событиях до падения из окна российской модели
Следствие назвало причину крушения SSJ-100 в Шереметьево
«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ благодаря победе со счетом 6:1
В России ужесточат правила приема на работу в такси
Президент Абхазии ушел в отставку
В Риме запретили продавать сувениры у достопримечательностей
Пелагея рассказала о разводе с мужем
Новости партнеров

Российский хоккеист СКА ударил соперника клюшкой между ног

Перейти в «Мою Ленту»

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников дважды ударил соперника клюшкой между ног во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо». Видео появилось на сайте лиги.

За секунду до окончания первого периода Плотников отметился грязным приемом против Дмитрия Яшкина и был удален до конца встречи. Встреча завершилась победой петербуржцев со счетом 2:1.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков в 49 матчах. СКА располагается на третьем месте (65 очков в 47 встречах).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский хоккеист обвел двух игроков и забросил шайбу броском через ногу
Канадский хоккеист свалил россиянина с ног ударом в голову
Хоккеист сборной России позавидовал футболистам
Другие материалы рубрики
Спорт00:0311 января

«У русского человека украли нацию»

Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
21:19Сегодня

«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ благодаря победе со счетом 6:1

19:36Сегодня

Футболист избил судью за красную карточку и попал под суд

19:02Сегодня

Аутсайдер АПЛ одержал четвертую победу в последних пяти матчах

Спорт00:02 8 января
Валерий Попенченко

«На его бои ходили как на спектакль»

Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
18:30Сегодня

Видеотрансляция матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» пройдет онлайн

18:10Сегодня

Российский хоккеист обвел двух игроков и забросил шайбу броском через ногу

16:52Сегодня

Бывший чемпион UFC назвал Федора Емельяненко ненастоящим

Спорт00:03 7 января

«Это была сказка мужиков»

Как футбол стал символом мира во время Первой мировой войны
15:42Сегодня

Боец MMA взял журналиста на болевой

14:10Сегодня

«Локомотив» отказался отпускать Смолова в Европу

13:38Сегодня

Гонщик умер во время ралли «Дакар»

Россия
Российские врачи три дня игнорировали парализованного пациента
Наталья Галеева у сгоревшего дома«На нас управу не найдете! Мы отдельное государство!»
Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски
«С одной стороны были гантели, с другой — запои»
 
Внук Михалкова удалился из соцсетей после падения из окна российской модели
Сквозь границы
Американский ученый попал в Россию конца 90-х. Каким он увидел Русский Север?
Москвич в костюме Деда Мороза похитил в храме норковую шубу
Все материалы
Мир
Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Госдеп США потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла
Украинский самолет разбился в Иране
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа
Ливийская армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия
Все материалы
Бывший СССР
Оппозиция Абхазии заявила о преодолении политического кризиса в стране
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Президент Абхазии ушел в отставку
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном Boeing Россию
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
Зеленский и Рухани обсудили детали гибели украинского Boeing
Все материалы
Экономика
Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Путин назвал новый срок запуска «Северного потока-2»
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX избавится от работников
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости
Все материалы
Силовые структуры
Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Генералу Минобороны из Центра примирения враждующих в Сирии пригрозили сроком
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
«На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные»
Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году
Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку
Все материалы
Наука и техника
Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Школьник помог открыть планету во время стажировки в NASA
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Названа «ахиллесова пята» космической отрасли России
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ благодаря победе со счетом 6:1
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Российский хоккеист СКА ударил соперника клюшкой между ног
Валерий Попенченко«На его бои ходили как на спектакль»
Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Футболист избил судью за красную карточку и попал под суд
С новым туром
Клопп против Моуринью и битвы грандов с аутсайдерами — главные интриги тура АПЛ
Аутсайдер АПЛ одержал четвертую победу в последних пяти матчах
Все материалы
Культура
Пелагея рассказала о разводе с мужем
«Американские империалисты сбрасывают бомбы с чумными мухами»
Городские легенды и страхи в СССР: чего боялся советский человек
Рената Литвинова раскрыла подробности ДТП в центре Москвы
«Каждая новая роль может оказаться последней»
Роберт Паттинсон о пытках на съемках, Бэтмене и «Маяке»
В ГИБДД рассказали о наезде машины на Ренату Литвинову
«Я могу гнева с лихвой добавить»
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
Появились подробности ДТП с Ренатой Литвиновой
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналиста RT убили в Ираке
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Украинского эксперта высмеяли в сети после слов о состоянии Черноморского флота
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Козловского атаковали мемом «Данила, ты что, крэйзи?»
Все материалы
Ценности
Танец самой красивой женщины в мире в откровенном наряде попал на видео
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
В московском магазине устроили драку за джинсы
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Российская модель вышла на подиум в Милане в шапке-ушанке
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Беременная плюс-сайз модель попозировала в купальнике ради рекламы
Все материалы
Путешествия
Необычный перекус пассажирки самолета попал на видео и вызвал споры в сети
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Появились первые фото новых курилок в московском аэропорту
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Подросток больше суток провел среди снегов и выжил благодаря таймеру на телефоне
Все материалы
Из жизни
Американец остался на три недели на морозе и выжил
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Меган Маркл начала озвучивать мультфильмы студии Disney
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Житель Белоруссии избил украинца из-за спора о Сталине
Вампиры, убийства и исчезновения
Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Бойфренд откусил возлюбленной кончик носа за желание расстаться
Все материалы
Дизайнер «исправляет» автомобили, которые ему не нравятся
Некоторым автопроизводителям стоило бы взять его работы на заметку
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
История восьми легендарных внедорожников
Land Cruiser, Defender, G-Class и другие знатные «проходимцы»
Toyota сделала маленький 272-сильный хэтчбек с полным приводом
Новый кроссовер Mazda CX-30 задерживается на пути в Россию
На АвтоВАЗе за 2019 год поймали почти 500 воров
Все материалы
Дом
Дома по цене iPhone научились строить в Италии
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Испорченный депутатом исторический особняк выставили на продажу
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Названы самые умные города мира
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы