Российский хоккеист обвел двух игроков и забросил шайбу броском через ногу

Нападающий владивостокского «Адмирала» Никита Коростелев отметился голом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Видео появилось в Twitter лиги.

В концовке первого периода Коростелев обыграл двух соперников и забросил шайбу броском через ногу. Для 22-летнего нападающего гол стал первым в КХЛ.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Адмирала». Команда занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 49 очков в 45 матчах.

Коростелев вернулся в Россию в 2019 году. Он подписал контракт с московским ЦСКА, после чего его обменяли в «Адмирал». До этого форвард выступал в низших американских лигах.

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