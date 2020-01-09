Российский хоккеист нокаутировал американца и покинул лед под овации

Российский хоккеист Дмитрий Осипов, выступающий за американский «Рокфорд Айсхогс», подрался с форвардом «Манитоба Мус» Клинтом Суесом и нокаутировал его. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.

Осипов и Суес сцепились в первом периоде, и российский защитник уверенно победил американца. Болельщики устроили уходившему со льда спортсмену овации, на что он ответил аплодисментами.

23-летний Осипов играет в Северной Америке с 2013 года. Защитник — воспитанник московской школы «Русь».

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