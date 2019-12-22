Российский вратарь ввел шайбу в игру футбольным приемом

Российский вратарь клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Манитоба Мус» Михаил Бердин в одном из эпизодов матча с «Сан Антонио Ремпейдж» ввел шайбу в игру футбольным приемом. Видео появилось в Twitter журналиста Дейва Минука (Dave Minuk).

«Михаил Бердин, ребята. У меня нет слов», — подписал видео Минук. Бердин поймал шайбу и ввел ее в игру ударом ноги, едва не попав по сопернику.

Бердин совершил 44 сейва в матче и помог «Мантобе» выиграть со счетом 6:4. Права на 21-летнего голкипера принадлежат клубу Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс».

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