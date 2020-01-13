Участник провала некогда крупнейшей компании мира возглавил Boeing

Дэйв Калхун возглавил американскую компанию-производитель самолетов Boeing, пишет CNBC. В историю мирового бизнеса он попал как один из непосредственных участников провала некогда крупнейшей компании по рыночной капитализации General Electric.

13 января Калхун вступил в должность генерального директора, которую в конце прошлого года по решению совета директоров оставил Дэннис Мюлленбург, руководивший Boeing последние 34 года. На него возложили ответственность за неудачи компании, вынужденной приостановить выпуск новейшей модели 737 MAX.

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Сделать это пришлось после того, как самолет дважды за год попадал в аварии. Из-за этого полеты модели были запрещены авиационными властями по всему миру, а ей пришлось проходить повторное лицензирование, которое до сих пор не завершено. При этом на прошлогоднем авиасалоне во французском Ле-Бурже Boeing смог продать 200 самолетов 737 MAX.

В качестве первоочередных целей Калхуна руководство компании обозначило улучшение отношений с авиакомпаниями и регуляторами разных стран. В случае успеха новый глава получит бонус в семь миллионов долларов. Аналитики называют его «правильным человеком» в сложившейся ситуации и обращают внимание на то, что Калхун больше 10 лет проработал в Boeing.

Ранее он входил в управляющие органы General Electric — компании, которая в начале 2000-х годов стала крупнейшей в мире по рыночной капитализации. Калхун занимал должность вице-президента при Джеффе Иммельте, во время правления которого котировки акций упали почти вдвое. В результате развития этого кризиса General Electric ы 2018 году была исключена из индекса Dow Jones.

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