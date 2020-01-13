Девушка играла с другом по сети и спасла ему жизнь

Американка Диа Латора (Dia Lathora) спасла жизнь своему другу из Великобритании Эйдану Джексону (Aidan Jackson), находясь при этом более чем за восемь тысяч километров от него. Об этом пишет Liverpool Echo.

Латора и Джексон играли по сети в тот момент, когда у британца произошла судорога. Девушка услышала характерные для судорог звуки через наушники и спросила у друга, все ли с ним хорошо. После того как он не ответил, Латора вызвала экстренные службы, так как знала домашний адрес Джексона.

У девушки не было номера родителей парня, поэтому она не смогла предупредить их о случившемся. Они находились на первом этаже дома, в то время как Джексон сидел в комнате на втором. Они узнали о том, что ему плохо, когда увидели подъехавшие к дому полицейские машины.

Правоохранители объяснили, что им поступил звонок из США о том, что по данному адресу находится мужчина без сознания. Они поднялись наверх и обнаружили Джексона в дезориентированном состоянии. После оказания первой помощи парню стало лучше.

Мать британца рассказала, что первая судорога у ее сына произошла в мае 2019 года. В настоящий момент его поместили в больницу. Родители лично выразили благодарность Латоре.

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