Украинскую чиновницу посадили под ночной домашний арест

Высший антикоррупционный суд Украины посадил обвиняемую в коррупции чиновницу офиса президента Светлану Кондзелю под ночной домашний арест. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Уточняется, что по ходатайству прокурора эта мера пресечения заменила круглосуточный домашний арест, наложенный на чиновницу ранее.

Также суд продлил ранее возложенные на Кондзелю обязательства, в том числе запрет на выезд за границу.

О задержании Кондзели сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины стало известно в ноябре 2019 года. Ее обвиняют в мошенничестве. По данным правоохранителей, она рассказывала, что решает любую проблему через связи в администрации главы государства. Чиновница якобы просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

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