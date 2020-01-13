У стен Московского Кремля умер человек

В Москве у стен Кремля умер работник Александровского сада, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, это случилось 12 января.

Известно, что 64-летний мужчина прилег отдохнуть после обеда на рабочем месте и уснул. В это время у него случился приступ. Коллеги вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть. Ее причиной стала острая сердечная недостаточность.

По факту смерти мужчины проводится проверка.

В декабре 2019-го пожилой житель Щелковского района Подмосковья упал на катке на Красной площади и разбил голову. Предположительно, он получил сотрясение головного мозга, его отправили в НИИ Склифосовского, где врачи подтвердили диагноз. Пенсионера госпитализировали на несколько дней, его состояние оценивается как удовлетворительное.

17 декабря в одной из больниц Москвы умер 20-летний юноша, упавший на этом же катке на Красной площади. Он получил тяжелые травмы головы, произошло внутричерепное кровоизлияние.

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