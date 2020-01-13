Грозу во время извержения вулкана сняли на видео

Rappler / YouTube

Во время извержения вулкана Таал на Филиппинах разразилась гроза. Видео редкого погодного явления опубликовал у себя американский портал NBC News.

На этом и других роликах, заснятых очевидцами, видно, как молнии пронизывают вырвавшееся из земной толщи облако вулканического пепла.

Как сообщило агентство Reuters, из-за извержения прекратили работать школы и предприятия в Маниле, столице страны. Более 16 тысяч жителей были эвакуированы с острова, где находится вулкан — на данный момент самый маленький среди активных вулканов мира.

Пепел извергается из кратера Таала уже второй день. Он стал причиной переноса более 240 авиарейсов. Сейсмологи предупреждают, что есть риск куда более опасного катаклизма — извержения магмы, которое может привести к цунами.

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