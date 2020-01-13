Полисы ОСАГО начнут оформлять по-новому

Страховщики в наступившем году начнут оформлять полисы ОСАГО по-новому: на бланках серий «ННН» и «РРР». Об этом сообщается на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Там уточнили, что бланки серии «ННН» с оборотной стороной предусматривают заключение договоров добровольного страхования при имеющемся нормативном акте Банка России, определяющем стандартные требования к указанным договорам. Для полисов с оборотной стороной, которая не предусматривает заключение договоров добровольного страхования, будут применяться бланки полисов ОСАГО серии «РРР».

В РСА добавили, что старые бланки полисов ОСАГО серий «ККК» и «МММ» могут использоваться для заключения договоров, внесения в них изменений и выдачи дубликатов до 1 апреля 2020 года. Такие документы будут действительны до окончания срока их действия.

В сентябре прошлого года в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.

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