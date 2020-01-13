Опубликовано видео из самолета Путина во время посадки в аэропорту Дамаска

Опубликовано видео из самолета президента России Владимира Путина во время его приземления в аэропорту столицы Сирии Дамаска. Кадры были показаны в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», опубликованной на YouTube.

Самолет российского лидера в сирийском воздушном пространстве сопровождали истребители Су-35С. Вместе с Путиным на борту находился министр обороны России Сергей Шойгу.

Владимир Путин посетил Дамаск 7 января. В рамках визита он побывал на командном пункте российской армии, где провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Также глава государства посетил православную церковь и мечеть Омейядов.

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