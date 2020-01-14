Мужчина поджег себя перед зданием Европарламента в Страсбурге

Албанец поджег себя перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени. Мужчина облился горючей жидкостью и поджег себя. Служба безопасности учреждения вызвала спасателей, те доставили пострадавшего в больницу с сильными ожогами головы и рук.

Причины его поступка неизвестны.

В августе 2019 года в Кемеровской области семейный дебошир во время задержания участковым полиции облил себя легковоспламеняющейся жидкостью. Он успел поджечь себя, огонь перекинулся на стража порядка. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами различной степени тяжести. Поджигатель смог сбежать.

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