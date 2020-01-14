В России оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

Идея депутата сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса праздновать день взятия Москвы характеризует состояние гражданского общества в бывшей советской республике, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, оценивая слова коллеги. Его цитирует RT во вторник, 14 января.

«Если у них любые действия, которые связаны с агрессией, захватом чужой территории, с убийством мирных граждан, являются праздником, это говорит о том, что сегодня гражданское общество, которое избирает таких политиков, тоже не понимает свои действия», — сказал Водолацкий.

Парламентарий также отметил, что подобные высказывания дискредитируют и самих политиков. По его словам, это говорит о плохом знании истории.

Водолацкий подчеркнул, что российская сторона должна защищать свою историю.

Ранее Анушаускас на своей странице в Facebook предложил праздновать вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году. Праздник, по его мнению, мог бы длиться до десяти дней. С такой инициативой он выступил в ответ на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая выразила удивление в связи с отказом Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистов.

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