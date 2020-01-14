Литовский депутат предложил отмечать день взятия Москвы

Депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил начать отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году. Об этом он написал в своем Facebook.

По его мнению, для Польши и Литвы это «хороший повод вспомнить о вводе своих войск в Москву».

«В то же время мы бы выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства», — написал Анушаускас.

Москва была занята польско-литовскими войсками в ходе Русско-польской войны Смутного времени. Армия гетмана Станислава Жолкевского стояла в Кремле два года. Она была выбита оттуда в 1612 году Вторым ополчением под командованием Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Ранее в январе бывший депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров написал в Facebook о необходимости отпраздновать годовщину «сожжения Москвы» войсками крымского хана. Политик напомнил о крупном пожаре в Москве в 1571 году, который произошел во время штурма города войсками крымского хана Девлет-Гирея.

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