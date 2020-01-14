Бывший депутат Рады устроил скандал в эфире из-за слов о «сожжении Москвы»

Бывший депутат Верховной Рады Александр Ковтуненко устроил скандал в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» из-за предложения другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать 450-летие сожжения Москвы. Запись программы доступна на сайте канала.

Ковтуненко поддержал идею Чубарова, но отметил, что не хотел бы сожжения Москвы, так как город якобы строился украинцами. «Жалко палить, потому что нравится», — добавил он.

Политик также заявил, что Москва является бывшей украинской колонией, и вступил в спор с бывшим депутатом Госдумы Михаилом Маркеловым. Далее Ковтуненко захотел рассказать, откуда, по его мнению, произошел русский язык, но его прервал ведущий программы Евгений Попов.

Ранее в январе Чубаров написал в Facebook о необходимости отпраздновать годовщину «сожжения Москвы» войсками крымского хана. Политик напомнил о крупном пожаре в Москве в 1571 году, который произошел во время штурма города войсками крымского хана Девлет-Гирея. В Госдуме заявление депутата раскритиковали за прославление «жестоких и кровавых правителей», которые захватывали мирных жителей и грабили города.

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