Обнаружен самый спокойный человек на Земле

@xbethdeakin / Twitter

Житель Британии, 52-летний Крис Хилл (Chris Hill), прославился после того, как в сеть попало видео драки в закусочной, где он ужинал. Британец наблюдал за потасовкой с невозмутимым видом, за что получил в Twitter прозвище самого спокойного человека на Земле.

Прославивший Хилла инцидент произошел в закусочной «Кебабы Кена» в городе Портсмут. Между одним из посетителей заведения и персоналом произошел конфликт, окончившийся дракой с участием других посетители кафе. При этом Хилл, сидя в наушниках прямо в гуще событий, спокойно продолжал трапезу. Видео было снято очевидцем, его опубликовала пользовательница Twitter с ником Beth Deakin.

За несколько дней ролик набрал около 20 миллионов просмотров и собрал сотни восхищенных комментариев. Пользователи предполагали, что обнаружили самого спокойного человека на планете. «О боже, он буквально ни на йоту не сдвинулся, просто ел свою еду все это время», — удивлялись микроблогеры реакции мужчины. Поведение британца вдохновило пользователей на мемы.

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Героя видео нашел таблоид Daily Mail. Хилл оказался управляющим компании Fasset Facilities Management Ltd. Во время драки он ел кебаб с чипсами и слушал Capital Radio. Поначалу он хотел покинуть помещение, но в конце концов решил остаться, чтобы насладиться ужином.

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