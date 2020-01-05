Россияне обеспокоились пропажей «олицетворяющего стабильность мужика» с рюмкой

Пользователи портала Pikabu озаботились судьбой мужчины из Архангельской области, который каждый Новый год выкладывал фотографии, где он запечатлен за праздничным столом с рюмкой или бокалом на фоне икон, мишуры и наряженной елки. Российских юзеров обеспокоило то, что на праздниках в 2018 и 2019 годах публиковались фотографии без мужчины — некоторые предположили, что он умер, и стали поминать его.

Однако в январе один из пользователей обнаружил фотографию, на которой россиянин, как и прежде, сидит за праздничным столом с рюмкой. На занавеске мишурой выведена цифра «2020», что убедило юзеров в актуальности снимка. Многие стали радоваться тому, что он жив.

«Тот пост был ужасно грустный, помню его, тоска такая накатила, причем по абсолютно незнакомому человеку. И как же я рада, что он жив-здоров, многие лета тебе, мужик», — обрадовалась одна из пользовательниц. «Аж потеплело на душе», — написала другая.

Некоторым мужчина показался олицетворением стабильности. «Как-то этот мужик воплощает в себе саму стабильность и постоянство», — отреагировал на кадр один из комментаторов.

Также в комментариях привели ответ мужчины — им оказался житель Архангельской области Федор Усачев — во «ВКонтакте» на тему его отсутствия на фотографиях. Он пожелал всем здоровья и пригласил к себе в гости, в деревню Будрино.

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