В Госдуме захотели видеть Путина на Мавзолее

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил перестать завешивать Мавзолей Владимира Ленина праздничными баннерами во время парада в честь Дня Победы и возвести на нем трибуну для президента России Владимира Путина и других гостей. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, запрет драпировки Мавзолея должен быть принят постановлением Госдумы к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Харитонов предложил вывесить на здании ГУМа на Красной площади портрет Иосифа Сталина. «Это будет наша благодарность нашим отцам и дедам», — отметил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть предложение Харитонова.

Сейчас во время парада Победы Мавзолей завешивают праздничными баннерами, а трибуну для гостей ставят рядом с ним. Напротив здания ГУМа, как правило, стоит сцена.

В декабре Путин, говоря о теле Ленина, которое находится в Мавзолее, отметил, что трогать его не надо. Вместе с тем 10 декабря президент заявил, что Ленин заложил мину под российскую государственность.

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