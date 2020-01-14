В Госдуме захотели видеть Путина на Мавзолее

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил перестать завешивать Мавзолей Владимира Ленина праздничными баннерами во время парада в честь Дня Победы и возвести на нем трибуну для президента России Владимира Путина и других гостей. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, запрет драпировки Мавзолея должен быть принят постановлением Госдумы к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, Харитонов предложил вывесить на здании ГУМа на Красной площади портрет Иосифа Сталина. «Это будет наша благодарность нашим отцам и дедам», — отметил он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть предложение Харитонова.
Сейчас во время парада Победы Мавзолей завешивают праздничными баннерами, а трибуну для гостей ставят рядом с ним. Напротив здания ГУМа, как правило, стоит сцена.
В декабре Путин, говоря о теле Ленина, которое находится в Мавзолее, отметил, что трогать его не надо. Вместе с тем 10 декабря президент заявил, что Ленин заложил мину под российскую государственность.