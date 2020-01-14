Украинским военным запретили приватизировать квартиры

На Украине запретили изымать квартиры для военных из служебного фонда. Данная мера носит временный характер — приватизация будет возобновлена, когда в Минобороны систематизируют сведения о имеющемся ведомственном жилье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Учет квартир в дальнейшем будет производится в электронной форме. «Программа трансформации украинского министерства обороны и вооруженных сил предполагает внедрение комплексного подхода к обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей, — отмечается в сообщении. — Так, процесс его распределения должен минимизировать коррупционные риски и быть прозрачным на всех этапах».

Предполагаемые сроки отмены запрета на оформление жилья в собственность не обозначены. «После запуска прозрачного механизма процесс "расслуживания" (приватизации служебного жилья — прим. «Ленты.ру») будет возобновлен», — обещают в Минобороны.

В сентябре 2019-го Украине предрекли падение цен на первичное жилье. Снизить стоимость квадратных метров, предположительно, поможет отмена паевого взноса на развитие инфраструктуры, который взимался с украинских застройщиков в предыдущие годы.

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