Стали известны главные обещания россиян самим себе в новом году

Россияне в новом году чаще всего обещали самим себе «бросить курить» и «бросить пить». Эти данные стали известны после анализа новогодних запросов пользователей поисковика «Яндекс», передает ТАСС.

Отказ от курения оказался в два раза популярнее, чем ограничение в потреблении алкоголя. Чуть менее важным для россиян, чем главные обещания, стали желания похудеть и разлюбить человека.

Жители России чаще, чем обычно намеревались добиться других успехов в здоровье (начать бегать, перестать нервничать, медитировать, отказаться от сладкого), в работе (начать зарабатывать) и в отношениях (перестать ревновать).

В праздники также регулярно искали рецепты новогодних блюд и интересовались, как заказать доставку на дом готовой еды, алкоголя, продуктов, лекарств и кальяна. Популярность запросов оценивалась с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до Нового года пользователи поисковика «Яндекс» начали массово интересоваться, что запрещено готовить и дарить на этот праздник. Также люди искали новогодние картинки, сценарии для корпоратива и поздравления коллегам.

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