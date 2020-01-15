Алжирец попытался вплавь добраться до Австралии

Житель Алжира попытался вплавь добраться до Австралии из Восточного Тимора, но не доплыл и был спасен рыбаками. Об этом сообщает издание Asia One.

Алжирец Хаминумна Абдул Рахман (Haminoumna Abdul Rahman) въехал в Восточный Тимор в начале декабря 2019 года и жил в столице страны Дили. Когда у него закончилась виза и не осталось денег, он решил доплыть до района Восточного Тимора Суаи, который находится в 138 километрах к юго-западу от столицы.

Оттуда мужчина продолжил плыть в направлении Австралии. Из-за больших волн и плохой погоды Рахман не смог продолжать путь. Он держался на воде, но был ослаблен. Местные рыбаки спасли его в субботу, 11 января, в Тиморском море вблизи центрального района Малакка индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара и доставили в больницу.

После того как алжирцу была оказана медицинская помощь, его направили на допрос в офис иммиграционной службы в индонезийском районе Атамбуа. Местные власти проводят расследование с целью подтвердить гражданство Рахмана и получить больше информации о нем.

Ранее сообщалось, что потерпевшие бедствие у берегов Колумбии наркоторговцы оставались на плаву благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым 1,2 тонны кокаина. Представители колумбийского военно-морского флота (ВМФ) обнаружили троих мужчин в 55 километрах от города Тумако.

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