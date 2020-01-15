Сотрудник авиакомпании воспользовался полномочиями и домогался пассажирки

Сотрудник авиакомпании American Airlines воспользовался служебными полномочиями, чтобы домогаться пассажирки самолета, летевшей из Сан-Диего в Чикаго. Об этом сообщает Fox News.

По словам туристки Эшли Барно (Ashley Barno), инцидент произошел в апреле 2019 года. Один из работников авиакомпании взял ее контактные данные на багажной бирке и использовал эту информацию, чтобы преследовать ее с помощью текстовых сообщений.

Сперва неизвестный мужчина спросил у девушки, как дела, а затем начал делать комплименты ее внешнему виду, игнорируя ее расспросы о его личности. После этого, как вспоминает Барно, незнакомец представился Ахмадом и сказал, что он является сотрудником авиакомпании.

На тот момент туристка уже поднялась на борт самолета и была крайне напугана действиями анонима. «Осознание того, что он видел, как я выгляжу, и что мы были в одном самолете, из которого нельзя никуда сбежать, очень пугало меня», — пояснила Барно и добавила, что пожаловалась на происходящее стюардессе.

Выслушав подробности, бортпроводница пришла в ярость и подтвердила, что Ахмад действительно был сотрудником их авиакомпании, а после приземления в Чикаго члены экипажа вывели его из самолета.

После случившегося Барно попыталась связаться с представителями перевозчика, однако, по ее словам, ее жалобы не воспринимались всерьез. Тогда девушка наняла адвоката и подала на авиакомпанию в суд, обвинив ее в халатности при найме сотрудников.

В декабре 2019 года две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, утверждая, что подверглись сексуальному насилию во время перелета, и обвинив перевозчика в бездействии. По словам потерпевших, они сообщили о случившемся членам экипажа, однако те не стали обращаться в полицию.

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