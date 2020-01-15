Российских туристов обезопасят от мошенников

Российские туристические агентства и операторы будут обязаны использовать систему «Электронная путевка», чтобы клиенты могли сами контролировать покупку туров. Об этом сообщили «Известия».

Туристы смогут самостоятельно проверять достоверность информации о купленной путевке. Операторы будут вносить в систему данные о бронировании и оплате пакетного тура. У каждой покупки будет свой номер, по которому россияне смогут отследить бронирование отеля и покупку авиабилетов.

Представители туриндустрии неоднозначно отнеслись к такому законопроекту. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, предложение создать такую систему появлялось не раз, однако готового продукта так и не создали. Кроме того, система должна носить лишь информационный характер, чтобы не допустить утечки данных о гражданах.

Однако генеральный директор одной из российских туристических компаний заметил, что появление такой системы пойдет на пользу турбизнесу. Россияне будут меньше бояться быть обманутыми, а также смогут сами убедиться в том, что тур действительно куплен.

Соответствующий законопроект сейчас готовит Минэкономразвития, систему планируют запустить в 2021 году. Издание считает, что благодаря онлайн-мониторингу министерство сможет проверить информацию о законности продажи путевок, а также контролировать деятельность участников туристического рынка.

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