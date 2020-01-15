В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити». Об этом в среду, 15 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Около 13:00 в башне "Федерация" мужчина с ножом взял в заложники женщину — сотрудницу финансового центра. Требования не выдвигал. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обезвредили и задержали мужчину. Он доставлен в отдел в полиции, куда также прибудут врачи. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — сказал источник.

По данным собеседника редакции, мужчина производит впечатление психически больного. Пострадавших в результате инцидента нет.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что задержанный — 36-летний гражданин Белоруссии, проигравший крупную сумму на бирже и пришедший возвращать деньги с ножом. Мотивы совершения преступления устанавливаются.

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