Комик-карлик сознался в изнасиловании ради шутки и пожалел годы спустя

Американский комик-карлик Брэд Уильямс (Brad Williams) был вынужден извиниться после того, как сознался в изнасиловании девушки в эфире подкаста комика Дага Бенсона Getting Doug with High. Как пишет Independent, Уильямс пожалел о своем поступке спустя шесть лет.

Выпуск с историей Уильямса вышел в 2014 году, однако в настоящий момент стал вирусным в соцсетях. В подкасте, участники которого обычно употребляют марихуану во время съемок, комика попросили рассказать самую сумасшедшую историю из его тура. Он вспомнил, что однажды он и его коллега по цеху Карлос Менсиа (Carlos Mencia) ехали в автобусе вместе с девушкой, которая хотела заняться сексом с Менсиа. Менсиа был женат, поэтому он послал вместо себя Уильямса.

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По его словам, он занялся сексом с девушкой в темном помещении, поэтому она не сразу поняла, что ее обманули. История Уильямса была встречена смехом. Другой комик, участвовавший в подкасте, предположил, что это можно расценивать как изнасилование, на что Уильямс ответил: «Не в техническом смысле».

Многих пользователей соцсетей возмутило поведение комика и отношение к его поступку других слушателей истории. «Все это видео по-настоящему печально. Все, кроме комика, знают, что он не прав, но не говорят об этом прямо. Они признают это в промежутках между смехом, что лишь преуменьшает всю серьезность ситуации», — написал юзер Mel.

После волны критики в свой адрес Уильямс принес извинения и объяснился. Он сказал, что придумал эту историю, поскольку хотел быть смешным на популярном подкасте, однако признал, что шутка не удалась. «Темы, над которыми я посмеялся, очень серьезны, и я хочу, чтобы все знали, что я поддерживаю движение #MeToo», — написал он, добавив, что сожалеет о своем поведении.

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