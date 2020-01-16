Интернет и СМИ
 
Последние новости
Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации
Россиянам рассказали о грядущем похолодании
Продаваемый в России черный перец оказался опасным
Мишустин приехал в Госдуму
Временную нетрудоспособность Кадырова объяснили
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Во Франции из-за ветряков решили продать замок
Названы лучшие маринованные огурцы
Березуцкий рассказал об отношении голландцев к России и США
Новости партнеров

Комик-карлик сознался в изнасиловании ради шутки и пожалел годы спустя

Перейти в «Мою Ленту»

Американский комик-карлик Брэд Уильямс (Brad Williams) был вынужден извиниться после того, как сознался в изнасиловании девушки в эфире подкаста комика Дага Бенсона Getting Doug with High. Как пишет Independent, Уильямс пожалел о своем поступке спустя шесть лет.

Выпуск с историей Уильямса вышел в 2014 году, однако в настоящий момент стал вирусным в соцсетях. В подкасте, участники которого обычно употребляют марихуану во время съемок, комика попросили рассказать самую сумасшедшую историю из его тура. Он вспомнил, что однажды он и его коллега по цеху Карлос Менсиа (Carlos Mencia) ехали в автобусе вместе с девушкой, которая хотела заняться сексом с Менсиа. Менсиа был женат, поэтому он послал вместо себя Уильямса.

По его словам, он занялся сексом с девушкой в темном помещении, поэтому она не сразу поняла, что ее обманули. История Уильямса была встречена смехом. Другой комик, участвовавший в подкасте, предположил, что это можно расценивать как изнасилование, на что Уильямс ответил: «Не в техническом смысле».

Многих пользователей соцсетей возмутило поведение комика и отношение к его поступку других слушателей истории. «Все это видео по-настоящему печально. Все, кроме комика, знают, что он не прав, но не говорят об этом прямо. Они признают это в промежутках между смехом, что лишь преуменьшает всю серьезность ситуации», — написал юзер Mel.

После волны критики в свой адрес Уильямс принес извинения и объяснился. Он сказал, что придумал эту историю, поскольку хотел быть смешным на популярном подкасте, однако признал, что шутка не удалась. «Темы, над которыми я посмеялся, очень серьезны, и я хочу, чтобы все знали, что я поддерживаю движение #MeToo», — написал он, добавив, что сожалеет о своем поведении.

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора. Комик сказал, что никогда не позволит себе шутить над инвалидностью, терактами, геноцидом и религиозными чувствами людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Brad Williams: Comedian apologises after 'making up' story about allegedly raping woman on tour
Российская модель Playboy выложила интимное фото в ответ на шутку Павла Воли
Российский комик ответил на критику из-за похвалы Москвы
Известный комик пожаловался на обратную сторону КВН
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0815 января

«Расширить границы женского удовольствия»

Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
06:03Сегодня

Малышева назвала «самый хороший» рак

01:42Сегодня

Назначение Мишустина предсказали за полгода до отставки правительства

20:4515 января

Журналистка поверила шутке и надела бронежилет для встречи с коалой

Интернет и СМИ00:0512 января

«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»

Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
19:4015 января

Instagram перестанет показывать отфотошопленные снимки

18:3215 января

Российский блогер взобрался на пирамиду в Египте и угодил в тюрьму

17:0715 января

Модель погибла при попытке сделать селфи и стала объектом насмешек

Интернет и СМИ00:05 9 января

«Мы созданы для апокалипсиса»

В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
15:4615 января

Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»

14:2115 января

Бывшую звезду «Уральских пельменей» обязали выплатить шоу почти миллион рублей

12:3615 января

Немецкое СМИ признало невозможность мира обойтись без России

Россия
Россиянам рассказали о грядущем похолодании
Дмитрий МедведевМедведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Мишустин приехал в Госдуму
Путин предложил изменить Конституцию
Каким должен быть главный закон страны по мнению президента
Временную нетрудоспособность Кадырова объяснили
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Названо число получивших российское гражданство украинцев
Все материалы
Мир
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Раскрыты новые подробности предполагаемых преступлений миллионера-педофила
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Стало известно о возобновлении сирийской армией операции в Идлибе
Все материалы
Бывший СССР
Послание Путина Федеральному собранию вызвало тревогу у Климкина
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Опубликована запись критики Зеленского премьер-министром
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Украина предложила помощь Австралии и получила отказ
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
В Белоруссии захотели усовершенствовать Конституцию
Все материалы
Экономика
Продаваемый в России черный перец оказался опасным
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Названы лучшие маринованные огурцы
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Главная экономика Европы едва избежала падения
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Все материалы
Силовые структуры
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве
Все материалы
Наука и техника
Назван способ уничтожения США России за 15 минут
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Раскрыта природа таинственного объекта из космоса
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
В России создали неубиваемый смартфон по цене iPhone
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Зафиксированы опровергающие современную физику частицы
Все материалы
Спорт
Российский телеканал объяснил оскорбления в адрес Макгрегора
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Отсидевший Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Бывший бойфренд Шараповой прервал ее прямой эфир и получил едкий ответ
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Малкин отдал «слепой» голевой пас и прослыл «трехглазым русским»
Все материалы
Культура
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Министр культуры Мединский отправлен в отставку
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Гуф матом вызвал на бой «разрушившего его семью» бывшего депутата
Все материалы
Интернет и СМИ
Комик-карлик сознался в изнасиловании ради шутки и пожалел годы спустя
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Малышева назвала «самый хороший» рак
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Назначение Мишустина предсказали за полгода до отставки правительства
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Журналистка поверила шутке и надела бронежилет для встречи с коалой
Все материалы
Ценности
Модель с диагнозом как у Бибера стала чемпионкой и снялась для обложки Playboy
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Опубликованы фото популярной плюс-сайз-модели в обнаженном виде без фотошопа
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл начала одеваться «как все»
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Самая красивая в мире женщина сфотографировалась в сетке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Использовавшему храм не по назначению туристу пригрозили тюрьмой
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Слишком большой унитаз помешал мужчине закрыться в туалете гостиницы
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Убегающие от снежной лавины туристы попали на видео
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Названы главные страхи российских путешественников
Все материалы
Из жизни
Взрослые разглядели мужские гениталии в детском рисунке тыквы
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Мужчина увидел возлюбленную с другим и подбросил ей гранату
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Полчища обезьян выселили обитателей деревни из их домов
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Три врача умертвили пациентку с разбитым сердцем и попали под суд
Все материалы
Появилась первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Стала известна цена топового Kia Seltos для России
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Объявлены цены на Lada 4x4 с новым салоном
Машины компаний, далеких от автобизнеса
Электрокар Sony, спорткупе от Heinz, гоночный болид Nike и другие
Представлен первый кроссовер Genesis, который появится в России
Все материалы
Дом
Во Франции из-за ветряков решили продать замок
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Миллиардер построил на вершине небоскреба «домик на дереве»
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Улицу в Крыму назовут в честь погибшего главы ДНР
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Многоэтажка в российском городе полностью покрылась льдом
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы