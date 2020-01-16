Россия и Белоруссия возобновят переговоры по газу

Белоруссия планирует возобновить переговоры с Россией по газу в конце января. Об этом сообщил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Минске. Его слова приводит «Интерфакс».

«Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся», — подчеркнул он. Точную дату переговоров Каранкевич пока не назвал. Минск намерен добиваться снижения цены.

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В конце декабря 2019 года президенты Белоруссии и России вели переговоры о поставках топлива. В итоге 31 декабря «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021-го. Тысяча кубометров топлива для Минска будет стоить 127 долларов.

Позднее в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свое недовольство ценами на топливо. Он полагает, что «Газпром» наживается на Минске. «“Газпром” сегодня на Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», — констатировал Лукашенко.

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