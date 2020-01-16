Российская девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре

В Кургане девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на мать ребенка Татьяну Куляхтину.

По данным агентства, в мае 2017 года Куляхтина получила путевку в реабилитационный центр для дочери, у которой были проблемы с суставами. На занятии по адаптивной физкультуре девочка потеряла сознание, а на следующий день матери сообщили о ее смерти.

Экспертиза показала, что ребенок умер из-за перелома хрупких костей. Выяснилось, что у девочки был остеопороз третьей степени, который не обнаружили врачи. Уголовное дело прекратили спустя год, так как было установлено, что у сотрудников центра не было данных о заболевании ребенка.

Куляхтина намерена взыскать с департамента здравоохранения 1,525 миллиона рублей. Ее адвокат Алексей Зарецкий рассказал, что по инструкции в центре должен был работать врач по физкультуре, но такой должности предусмотрено не было, что нарушает стандарты медпомощи при ДЦП.

В декабре 2019 года сообщалось, что массажистка-частница сломала семимесячной девочке обе ноги, правую — в трех местах. Девочке наложили гипс, родители собирались обратиться в полицию. За один курс массажа и неоконченный второй они заплатили более 80 тысяч рублей.

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