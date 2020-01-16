Пассажир попытался вывезти две сотни живых скорпионов самолетом и попался

Китайский пассажир попытался нелегально вывезти самолетом две сотни живых скорпионов и попался на таможенной проверке в аэропорту. Об этом сообщает The Sun.

30-летний мужчина раздобыл животных на Шри-Ланке. Он разложил их в пластиковые контейнеры и спрятал в портфель, чтобы забрать с собой в Гуанчжоу. Однако сотрудники международного аэропорта Бандаранаике обнаружили скорпионов во время досмотра.

В результате китайца оштрафовали на 551 доллар (около 34 тысяч рублей), всех членистоногих у него конфисковали. После этого пассажира отпустили на посадку.

Отмечается, что на родине китаец планировал воспользоваться ядом скорпионов, однако каким именно образом — не уточняется.

В декабре 2019 года пассажирка авиакомпании United Airlines заявила, что во время перелета ее несколько раз укусил скорпион. По словам женщины, она почувствовала жжение в ноге и пошла в туалет, когда неприятные ощущения стали усиливаться. Там из ее штанов выпал живой скорпион и начал бегать по полу, пока его не поймали бортпроводники.

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