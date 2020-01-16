Россияне нашли на дереве труп мужчины

Жители Выборгского района Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины, висевшее на дереве. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, тело нашли около 22:00 15 января неподалеку от Верхнего Суздальского озера. Его сняли сотрудники полиции, на трупе заметили следы удушения.

Погибшим оказался 33-летний уроженец Коми, который жил недалеко от станции метро Гражданский проспект. Известно, что до мая 2018 года он был индивидуальным предпринимателем. С 2012 года он занимался обработкой металлов.

30 декабря жители многоэтажного дома в Старом Кировске в Омске заметили возле дома мертвого мужчину, стоявшего на коленях. Как пояснили в областном управлении Следственного комитета, на теле не нашли следов насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина умер от асфиксии.

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