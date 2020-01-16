Девушка случайно раскрыла правду о своей семье через соцсеть и нашла близнеца

Жительница Индонезии Набила Аз-Захра (Nabila Az-Zahra) раскрыла правду о своей семье благодаря случайной находке в социальной сети, на которую ей указали друзья. Историю девушки рассказывает AsiaOne.

По словам 16-летней индонезийки, 6 января друзья обратили ее внимание на профиль пользовательницы Twitter, которая как близнец была на нее похожа. Аз-Захра решила, что нашла интернет-тролля, выдающего себя за нее.

На следующий день она получила сообщение в Instagram от пользовательницы по имени Надя. «Тебе не кажется, что мы выглядим одинаково?», — писала она. Аз-Захра поговорила с Надей по видеосвязи и выяснила, что у них также во многом совпадают вкусы.

Надя предположила, что они близнецы, после чего Аз-Захра решила обратиться к родителям. Они признались, что удочерили девочку, пояснив, что у нее действительно были еще два близнеца. Их биологические мать и отец не имели средств для воспитания троих детей, поэтому отдали их в приют.

По словам героини истории, она была счастлива и опечалена одновременно. «Счастлива, потому что встретила своего близнеца, опечалена из-за грустной истории», — объяснила она.

Ранее жительница южно-африканского города Йоханнесбург Санелизиве Сани Ксаба (Sanelisiwe Sani Xaba) также нашла давно потерянного старшего брата с помощью соцсетей. Она опубликовала пост в Twitter с информацией о родственнике, который собрал множество лайков и ретвитов и помог Ксаба выйти с братом на связь.

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