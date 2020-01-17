Покупателям элитных алмазов усложнят жизнь: крупнейший в мире по выручке производитель алмазов De Beers решил внести изменения в схему продажи камней. В частности, это может коснуться представителей так называемого элитного клуба, которым концерн эксклюзивно поставляет драгоценные камни. Компания дала понять клиентам, которых тщательно отбирает сама, что намерена сократить их число, сообщает Bloomberg.

Каких именно клиентов могут исключать из списка пока не сообщается, контракт с ними истекает только в конце 2020 года. Представитель De Beers отказался давать комментарии по этому поводу.

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Так называемый «алмазный синдикат» образован в 1890-х. Входящие в него сайтхолдеры — представители крупнейших ювелирных домов, среди которых Signet Jewelers, Graff и Tiffany & Co. Долгосрочные контракты между компаниями предполагали, что De Beers продает им свои камни чуть ниже рыночной стоимости. Закрытые аукционы среди приближенных компаний проводятся в Ботсване.

В 2019-м De Beers уже пошла на уступки покупателям: в частности, им разрешили сокращать число запланированных к приобретению бриллиантов и откладывать согласованные сделки. Однако игроки рынка заявляли, что им приходится работать себе в убыток.

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