Российская говядина поступит на крупнейший рынок мира

Россельхознадзор получил письмо от главного таможенного управления Китая, в котором сказано о согласовании требований к экспортируемой из России в КНР говядине. Об этом сообщают «Ведомости».
С 17 января китайский рынок открылся для двух российский предприятий — «Заречное» и «Брянская мясная компания». По словам гендиректора Prime Foods Андрея Ниценко, российская говядина может составить неплохую конкуренцию американской и австралийской продукции. Кроме того, российские производители, в отличие от других, предлагают мясо премиального качества.
Китай является крупнейшим в мире потребителем мяса, однако долгие годы его рынок был закрыт для российской продукции. В ноябре 2018 года страны договорились о взаимных поставках мяса птицы, свинина все еще находится под запретом.
Как пишет издание, на переговоры о поставках говядины ушло около семи лет. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, сейчас Китай активно наращивает закупки говядины по всему миру по мере того, как богатеет его население.