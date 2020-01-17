Заподозренного в убийстве человека слона загнали в воду и отшлепали палкой

metro.co.uk

В городе Коломбо, Шри-Ланка, смотрители загнали в воду и отшлепали палкой 15-летнего слона по кличке Принц Мьян, заподозренного в убийстве человека. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Metro.

На кадрах запечатлели жестокое наказание слона, которого в феврале 2018 года обвинили в убийстве 77-летнего монаха Вималаратана Теро. Животное уложили на бок в мутной воде бассейна на территории буддийского храма Bellanwila Temple. Мужчина в красной майке яростно бил Принца Мьяна по ногам и что-то выкрикивал на местном языке. В этот момент другой смотритель чистил зверю ступни.

Местная пресса утверждает, что Принц Мьян виновен в смерти Теро. По одной из версий, слон толкнул монаха во время утреннего обхода, от чего священнослужитель умер. Однако сотрудники храма Bellanwila Temple отрицают причастность животного к трагедии. Они считают, что Теро случайно упал и скончался от сердечного приступа.

Активистка за права животных Маниша Араччиге пожаловалась журналистам, что Принц Мьян регулярно подвергается жестокому избиению. Более 125 тысяч человек подписали петицию, чтобы слона отпустили на свободу. Представители храма воздержались от комментариев.

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