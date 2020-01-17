Владимир Кличко посчитал MMA «гораздо сложнее» бокса

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко поделился мнением о смешанных единоборствах (MMA). Его слова передает Business Insider.

43-летний Кличко признался, что с уважением относится к спортсменам, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Нужно быть очень проворным, сочетать в себе навыки борьбы и ударной техники. Выдерживать пятиминутные раунды. Это гораздо более сложный спорт, чем бокс», — отметил он.

Спортсмен также добавил, что мог бы представить себя в UFC. По словам Кличко, в детстве он занимался дзюдо, однако проблемы со спиной создали бы трудности в улучшении борцовской техники.

Кличко — бывший обладатель поясов в тяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Последний раз украинский тяжеловес выходил на ринг в 2017-м. Тогда он уступил британцу Энтони Джошуа. Всего на счету Кличко 64 победы и 5 поражений.

43-летний украинец уже рассуждал о возможном возвращении в бокс. Так, в апреле 2019 года он заявил: «Никогда не говори никогда».

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