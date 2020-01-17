В России нашли письмо немецкого солдата об ужасах войны

В российском поселке Эммаусс (Тверская область) обнаружили письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года. Послание, в котором упоминаются ужасы боевых действий во время Великой Отечественной войны, было найдено на чердаке старого дома. Об этом пишет издание «Тверьлайф».

Сообщается, что письмо было личным и, скорее всего, было адресовано жене солдата. В частности, в тексте, написанном от руки, говорится, что немецкие военные искренне верили в скорую и окончательную победу над СССР. Также автор жаловался на «ужасное время» и рассказывал о боевых действиях, произошедших в день, когда он трудился над письмом.

«Сегодня в полдень я получил отчет о сегодняшнем нападении. Впрочем, никаких подробностей. Я узнал только количество машин и время», — говорится в тексте.

Специалисты отмечают, что подобная находка очень редкая. Других писем того же солдата обнаружено не было, хотя переписка, возможно, была длительной.

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