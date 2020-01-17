Конструктор сайтов Tilda объяснил блокировку ресурсов о массовых протестах

Конструктор сайтов Tilda заблокировал два созданных на платформе ресурса с информацией о массовых протестах. Как объяснила компания в своем блоге, ограничение на публикацию политических материалов всегда было прописано в правилах пользования сервисом.

Первыми об ограничении доступа к своему сайту рассказали создатели ресурса «Ростовское дело», посвященного активистам, которых осудили в Ростове-на-Дону по делу о массовых беспорядках 5 ноября 2017 года. Они заявили, что сервис не предупреждал их о закрытии.

В Tilda блокировку объяснили тем, что на сайте была размещена политически направленная информация, а платформа предназначена для бизнес-проектов. По словам создателей ресурса, позднее доступ к нему был временно восстановлен.

О блокировке также сообщила активистка Ольга Мисик. Она рассказала, что ее сайт был сделан для студенческой курсовой работы и содержал информацию о «московском деле».

В блоге компании ее представители отметили, что ограничение на публикацию политических материалов всегда было в пользовательском соглашении сервиса. Они объяснили это тем, что из-за одного сайта с политической направленностью могут пострадать сотни тысяч пользователей сервиса. «Политика — поле для проявлений самых разных человеческих устремлений, которые зачастую принимают экстремистские формы», — сообщается в посте.

В Tilda отметили, что делают исключения из своих правил и обращают внимание на адекватность контента и отсутствие в нем агрессивности. Они призвали пользователей не разводить панику и добавили, что выступают за свободу слова и не имеют целью соорудить железный занавес.

Tilda — конструктор сайтов, который позволяет создавать их, не имея навыков программирования. Сайты создаются из готовых блоков. В 2019 году компания стала лауреатом «Премии Рунета» в номинации «Технологии и инновации»

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