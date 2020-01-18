Россиянам рассказали о размере пенсии в 2022 году

К 2022 году средний размер пенсии увеличится на 18 процентов по сравнению с 2019-м и составит 18 290 рублей. Об этом «Российской газете» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

По погнозу Минэкономразвития, в реальном выражении в 2019-м пенсии выросли на 2,5 процента, в текущем году ожидаемый рост составит 3 процента, в 2021-м —2 процента, в 2022-м — 1,3 процента. «Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — подчеркнул Дроздов.

Глава ПФР напомнил, что по достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5 686 рублей.

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С 1 января в России повысили пенсии неработающим пенсионерам. Фиксированная выплата теперь составляет 5 686,25 рубля, стоимость пенсионного коэффициента равняется 93 рублям. Размер средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров достиг 16,5 тысячи рублей.

При этом надбавка для каждого конкретного пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Для пенсии, равной семи тысячам рублей, надбавка составила 462 рубля, для пенсии в 26 тысяч рублей — 1 716 рублей.

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