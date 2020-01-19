Глава норвежской налоговой рассказал о поездке в гости к Мишустину

Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.

По словам бывшего коллеги Мишустина, они тесно общаются на протяжении семи лет. Холте назвал нового премьер-министра России жизнерадостным, энергичным и вежливым. Он также рассказал, что гостил два дня у экс-главы Федеральной налоговой службы России в 2017 году и побывал на вертолетной экскурсии в центре налогового контроля недалеко от Москвы. Мишустин снова пригласил его в гости в ходе недавнего разговора, заявил он в интервью.

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Холте вспомнил о телефонном разговоре с Мишустиным, который состоялся на следующий день после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Мишустин опоздал на 15 минут. Он извинился и сообщил, что задержался на встрече с Владимиром Путиным... Так что, судя по всему, он был в курсе, что станет новым премьером», — заявил глава налоговой службы Норвегии. Холте отметил хороший уровень английского Мишустина, вспомнив их диалог в Москве в 2013 году. Нового премьер-министра он назвал движущей силой масштабной цифровизации и предрек редкие встречи в будущем в связи с его вступлением в новую должность.

Ранее 19 января были опубликованы данные о доходах Михаила Мишустина и его супруги: в 2018 году их доходы составили 19 миллионов рублей и 47,7 миллиона рублей соответственно.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции России.

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