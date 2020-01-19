Фьюри раскритиковал Усика за плохой английский и назвал его ноунеймом

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Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри раскритиковал украинца Александра Усика и отметил, что не заинтересован в поединке с ним. Его слова приводит boxingnews24.

«Усик не входит в мой список. Он ноунейм. Он не принесет никаких денег. Для чего мне драться с ним? Он маленький тяжеловес, иностранец, который плохо говорит по-английски. Мне нужны большие бои, которые интересуют людей, и это не один из них», — сказал Фьюри.

Усик — непобежденный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В его активе 17 побед на профессиональном ринге. Осенью украинец дебютировал в тяжелом весе, выиграв у американца Чезза Уизерспуна.

14 января Фьюри, готовящийся к реваншу с американцем Деонтеем Уайлдером, признался, что мастурбирует по семь раз в день для поддержания уровня тестостерона. Уайлдер поиздевался на оппонентом.

Бой между боксерами должен состояться в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года. В декабре 2018-го Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Победитель выявлен не был. Уайлдер заявил, что уйдет из спорта, если Фьюри нокаутирует его во время новой встречи.

Фьюри — бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской организации. На его счету 29 побед (20 — нокаутом).

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