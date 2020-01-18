Уайлдер поиздевался над мастурбирующим семь раз в день перед боем Фьюри

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер прокомментировал заявление своего соперника Тайсона Фьюри о мастурбации семь раз в день перед боем. Его слова приводит TMZ Sports.

«Что бы он ни говорил, все это ради развлечения или еще чего-либо. Он хочет помастурбировать? Получай удовольствие!» — поиздевался Уайлдер.

14 января Фьюри рассказал, что для поддержания уровня тестостерона он ежедневно занимается мастурбацией в ходе подготовки к поединку с соперником.

Бой между боксерами пройдет в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года. В декабре 2018-го Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Победитель выявлен не был. Уайлдер заявил, что уйдет из спорта, если Фьюри нокаутирует его во время новой встречи.

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