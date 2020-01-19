Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в московском торговом центре «МЕГА Химки». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен отметил, что охранник «перегнул палку». При этом боец добавил, что проблема молодых людей заключается в том, что они «просто слоняются по торговым центрам». Лебедев призвал молодежь заниматься делом и посещать спортзал.

Ранее было опубликовано видео, на котором охранник торгового центра избил подростка и оставил его лежать на полу. После этого он предложил несовершеннолетнему разобраться «по-мужски», к этому же призывали другие сотрудники охраны. Причиной произошедшего стала драка двух подростков, которых разнял охранник. В компании поведение охранников назвали неприемлемым. Все обстоятельства произошедшего конфликта выясняются для того, чтобы принять в отношении виновных сотрудников ТЦ меры.

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