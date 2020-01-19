Amazon разработает систему оплаты покупок с помощью ладони

Компания Amazon разработает систему, через которую покупки можно будет оплачивать с помощью ладони. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Рассматривается несколько возможных вариантов того, как таким способом будет осуществляться оплата. Возможно, покупатель будет вставлять карту и после сканировать отпечаток руки, чтобы оплатить покупку. По информации некоторых источников, терминалы разместят в кафе, ресторанах быстрого питания и других предприятиях, где сотрудники делают много повторяющихся операций со своими клиентами.

В Amazon информацию комментировать отказались.

В январе 2018 года компания открыла первый офлайн-магазин в Сиэтле под названием Amazon Go, в котором, по заверениям создателей, нет обслуживающего персонала, касс и очередей. Покупатель должен приложить смартфон к турникету у входа, а затем выбрать нужный ему товар. После выхода сумма покупок спишется с кредитной карты. При этом покупателю не надо сканировать штрих-коды.

Технология, которая используется в магазине, позволяет распознать, что посетитель берет с полки и что кладет обратно. Она основана на компьютерном зрении, а информация считывается с помощью датчиков.

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