Порошенко понадеялся на святую воду в изгнании врага с Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских граждан с Крещением и выразил надежду, что святая вода позволит изгнать врага из страны. Об этом он написал в Facebook.

Бывший глава государства заявил, что бог щедро благословит всех украинских граждан. «И пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир», — отметил он, не уточнив, кого именно он считает врагами.

В августе 2019-го Порошенко сказал, что формулу независимости для страны составляют армия, язык и вера. При этом главные институты государства подвергаются постоянным атакам, отметил он. В качестве примеров он привел отмену парадов, что снижает значимость роли украинских военнослужащих для общества, и предложения новой власти ввести в некоторых регионах второй официальный язык, помимо украинского, а также попытку отменить регистрацию Православной церкви Украины (ПЦУ).

19 января православные христиане вспоминают Крещение Христа в реке Иордан. По традиции в этот день принято освящать воду в храмах, реках и водоемах. По убеждению верующих, после этого обряда она приобретает особые качества.

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